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Barcelona, El-Clasico'da Real Madrid'i 4-0'lık skorla hezimete uğrattı

Barcelona, La Liga El Clasico'da Real Madrid'e karşı 4-0'lık etkileyici bir zafer elde etti. Robert Lewandowski'nin iki gol attığı karşılaşmada, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İspanyol şampiyonuna bir yılı aşkın süredir ilk La Liga yenilgisini tattırdı!

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Published October 27,2024
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BARCELONA, EL-CLASICODA REAL MADRIDI 4-0LIK SKORLA HEZIMETE UĞRATTI

Barcelona, La Liga El Clasico'da etkileyici bir performans sergileyerek Real Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Robert Lewandowski, attığı iki golle Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinde büyük pay sahibi oldu. Bu, geçen yılın İspanya ligi şampiyonu Real Madrid'in La Liga'daki bir yıl içindeki ilk mağlubiyeti oldu.

17 yaşındaki genç kanat oyuncusu Lamine Yamal ve son haftaların formda oyuncusu Raphinha da skoru belirleyen gollere imza attılar.

Öte yandan Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ilk El Clasico karşılaşmasında iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Real Madrid, bu yenilginin ardından lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisine düştü.