Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse, GPS'in kapatılması mümkün olmayacak. Bu durum, kullanıcıların mahremiyeti üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma yarattı.

Mevcut uygulamada, Reuters'a göre akıllı telefonlarda GPS yalnızca uygulamalar konum istediğinde ya da acil bir arama yapıldığında devreye giriyor.

Hindistan neden GPS'in sürekli açık olmasını istiyor?

Hindistan'daki telekom sektörünü temsil eden COAI, baz istasyonu üçgenleme yönteminin soruşturmalarda yeterince hassas konum bilgisi sağlamadığını savundu.

Yetkililerin hedefinin, uydu destekli GPS ile metre seviyesinde doğruluk sağlayarak kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını ve acil durum müdahalelerini güçlendirmek olduğu belirtildi.

COAI ayrıca, kullanıcıların operatörlerin konum verilerine eriştiğini bildiren açılır bildirimlerin de üreticiler tarafından kapatılmasını önerdi. Bu sayede, kolluk kuvvetleri açısından önemli bilgilere kullanıcı onayı beklenmeden daha hızlı ulaşılabileceği ifade edildi.

Apple ve diğer teknoloji şirketlerinden itiraz

Apple, Google gibi diğer teknoloji devleriyle birlikte plana resmî olarak karşı çıktı. MacRumors'a göre Apple, temmuz ayında Hindistan Hücresel ve Elektronik Ürünler Derneği aracılığıyla sunduğu dilekçede, GPS'in sürekli açık tutulmasının aşırı bir düzenleyici müdahale olacağını bildirdi.

Şirket, böyle bir uygulamanın kullanıcılar için ciddi gizlilik riskleri doğuracağını savundu.

Hindistan'daki önceki düzenlemeler de tartışma yaratmıştı

Söz konusu adım, Hindistan'ın kısa süre önce tüm akıllı telefon üreticilerini resmî bir devlet uygulamasını zorunlu olarak cihazlara yüklemeye ve bu uygulamanın silinmemesine mecbur kılan kararından geri adım atmasının ardından geldi. Bu önceki düzenleme, kullanıcı haklarını ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle sert biçimde eleştirilmiş ve daha sonra iptal edilmişti.

Uzmanlar, Hindistan'da dijital gözetim ve güvenliğe yönelik artan ilginin, vatandaşların gizliliğini koruyacak dengeli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ülkede faaliyet gösteren küresel şirketler açısından bu dengenin kritik önemde olduğu ifade ediliyor.