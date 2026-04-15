Ukrainian president in Italy following visits to Germany, Norway

Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived Wednesday in Rome following visits to Germany and Norway in the last two days.
Zelensky's arrival was announced by presidential spokesperson Serhii Nykyforov in remarks to Ukrainian media outlets, including public broadcaster Suspilne, who said he has already met Italian Prime Minister Giorgia Meloni.
The Ukrainian president is also due to meet his Italian counterpart, Sergio Mattarella, said Nykyforov.
Zelensky held talks earlier with Norwegian Crown Prince Haakon and Parliament Speaker Masud Gharahkhani in Oslo.
The Ukrainian president was in the Norwegian capital on Tuesday following a visit to Germany. After his arrival, Zelensky met Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store and signed a joint declaration on enhanced defense and security cooperation.