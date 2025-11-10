PARIS COURT TO DECIDE ON SARKOZYS RELEASE FROM PRISON

An appeals court in Paris will decide on Monday whether former French president Nicolas Sarkozy, who is imprisoned in connection with the Libya affair, may be released .



After being sentenced to five years in prison, Sarkozy was taken into custody three weeks ago on the court's order for provisional enforcement of his sentence, even though he has appealed his conviction.



The 70-year-old's lawyers immediately applied for his release, with the court set to decide at 09:30 am (0830 GMT). The appeal trial is expected to take place next year.



The Libya affair centres on allegations that Sarkozy's 2007 presidential campaign received illegal funds from the regime of then-Libyan leader Muammar Gaddafi.



The Paris criminal court found no direct evidence for this, but in its reasoning concluded that Sarkozy and close associates had at least attempted to obtain funds from Gaddafi's regime.



The court therefore convicted Sarkozy of being a member of a criminal organization. No former head of state in recent French history has received such a severe sentence. Sarkozy has consistently maintained his innocence.



Paris (dpa) - Ein Berufungsgericht in Paris entscheidet am Montag (09.30 Uhr), ob der in der Libyen-Affäre inhaftierte frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis wieder verlassen darf. Nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft war Sarkozy vor drei Wochen auf Anordnung des Gerichts zur vorläufigen Vollstreckung seiner Strafe in Haft gekommen, obwohl er gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt hat. Die Anwälte des 70-Jährigen beantragten unverzüglich, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Der Berufungsprozess wird im kommenden Frühjahr erwartet.



In der Libyen-Affäre geht es um den Vorwurf, dass für Sarkozys Präsidentenwahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi geflossen sein soll. Zwar sah das Pariser Strafgericht dafür keine Belege. Es ging in seiner Urteilsbegründung aber davon aus, dass der Konservative und enge Vertraute auf jeden Fall versucht haben, sich Gelder des libyschen Machthabers zu verschaffen.



Das Gericht verurteilte Sarkozy deshalb wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Noch nie erhielt ein früheres Staatsoberhaupt in der jüngeren französischen Geschichte eine so harte Strafe. Sarkozy hat stets seine Unschuld beteuert.

