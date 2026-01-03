ABD Özel Kuvvetleri Tarafından Yakalanan Nicolas Maduro Kimdir?

ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanan ve 10 yılı aşkın süredir Venezuela'yı yöneten Nicolas Maduro, kendisini "halktan biri" olarak sunmaya çalışsa da ülkeyi demir yumrukla yöneten bir lider olarak tarihe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aylarca hedef alınan, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 63 yaşındaki eski otobüs şoförü Maduro, baskıları savuşturmak için neredeyse her gün canlı yayınlanan mitinglerde tekno müzik eşliğinde dans etti, İngilizce "No war, yes peace" (Savaşa hayır, barışa evet) sloganları attı.

Ancak birçok Venezuelalı için Maduro, barışçıl bir lider değil; baskı, yoksulluk ve göçün mimarıydı.

Maduro Döneminde Venezuela: Göç, Çöküş ve Baskı

Maduro'nun iktidarı sırasında:

7 milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti

Keyfi gözaltılar, göstermelik yargılamalar, işkence ve sansür iddiaları arttı

Ülke ekonomisi çöktü

4 yıl üst üste hiperenflasyon yaşandı

10 yılda GSYH yüzde 80 küçüldü

İktidarını sağlamlaştırmak için Maduro, Çin, Küba ve Rusya gibi müttefiklere, ayrıca ordu, güvenlik ve paramiliter güçlere giderek daha fazla yaslandı.

2024 Seçimleri ve Kanlı Baskı

Temmuz 2024'te tartışmalı şekilde kazandığını ilan ettiği seçimlerin ardından:

2.400'den fazla kişi tutuklandı

28 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 200 kişi yaralandı

Bu olaylar, 2014, 2017 ve 2019'daki muhalefet karşıtı ölümcül baskıları hatırlattı.

Maduro'nun Yükselişi: Chavez'in Gölgesinde Bir Lider

Uzun boylu, kalın bıyıklı ve geriye taranmış grileşen saçlarıyla tanınan Maduro:

2013'te iktidara geldi

2018 ve 2024'te hile iddialarıyla gölgelenen seçimlerle yeniden seçildi

Ocak 2025'te üçüncü dönemine yemin etti

Toplamda 18 yıl iktidarda kalacaktı, bu süre Hugo Chavez'i bile geçiyordu

Maduro, Chavez'in ölümünden üç ay önce halefi olarak seçildi. Ancak Chavez'in karizması ve hitabet gücünden yoksun olması, iktidar partisinde bile soru işaretleri yarattı.

ABD Yaptırımları ve Muhalefetle Mücadele

ABD yaptırımları

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş

Juan Guaido'nun geçici başkan olarak tanınması

gibi krizleri atlatmayı başardı. Ancak 2024 seçimlerinden sonra ABD, Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri Edmundo Gonzalez Urrutia'yı meşru lider ilan etti.

Eşi Cilia Flores: "İlk Savaşçı"

Maduro'nun en büyük destekçilerinden biri eşi Cilia Flores oldu.

Eski savcı ve Ulusal Meclis Başkanı olan Flores, Maduro tarafından:

"First Combatant" (İlk Savaşçı)

"Cilita"

olarak anıldı.

Trump, Flores'in de Maduro ile birlikte ABD özel kuvvetlerince yakalandığını ve New York'a götürüldüğünü açıkladı.

Marksist, Hristiyan ve Popülist İmaj

Caracas'ta binalar Maduro'nun posterleriyle doluydu. Kendisini:

Beyzbol seven

Salsa tutkunu

Halktan biri

olarak tanıttı. Devlet televizyonunda sık sık dans etti, gitar çaldığını ve gençliğinde rock grubunda yer aldığını anlattı.

Maduro, hem Marksist hem Hristiyan olduğunu söylüyordu. İngilizce kelimeleri bilerek yanlış telaffuz ettiği, "elit görünmemek" için bunu yaptığı iddia edildi.

Komplo Söylemleri ve İnsan Hakları İhlalleri

Maduro:

ABD'yi sürekli darbe planlamakla suçladı

Muhalefeti susturdu

Hukuki süreçleri hiçe sayarak muhalifleri hapsetti

Venezuela hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insan hakları ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor.

Super-Bigote: Propagandanın Simgesi

Maduro, devlet medyasında yalnızca lider olarak değil, bir çizgi film karakteri olarak da yer aldı:

"Super-Bigote" (Süper Bıyık)

Pelerinli bu süper kahraman, "emperyalizme karşı savaşan" bir figür olarak propaganda aracı haline getirildi.









