OpenAI, Spotify benzeri "ChatGPT ile Yılınız" özetini başlattı

OpenAI, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, platformun müdavimleri için hazırlanan bu yeni özelliği tanıttı. Söz konusu özellik, hesaplarında sohbet geçmişi ve hafıza özelliği açık olan tüm oturum açmış kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Ancak bu özelliğin şu an için yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulduğu; ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki kullanıcıların erişimine açıldığı belirtildi. OpenAI, bu özelliğin gelecekte diğer bölge ve ülkelere yayılıp yayılmayacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

Özelliğin görülebilmesi için uygulamanın güncel olması gerekirken, web üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Spotify Wrapped tarzı yıl sonu özeti OpenAI'dan yapılan açıklamaya göre ChatGPT, kullanıcılarla gerçekleştirdiği sohbetleri ve birlikte üretilen fikirleri hatırlatmak için hafıza ve sohbet geçmişini kullanacak.

Bu deneyimin, müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların bir yıllık müzik yolculuğunu ortaya koyan meşhur "Wrapped" özelliğine benzediği ifade ediliyor. ChatGPT, kullanıcıya bir yıl boyunca ne kadar müzik dinlediğini söylemek yerine, sohbet robotunu ne kadar kullandığını, en çok hangi konular hakkında soru sorduğunu bildirecek ve konuşmalardan öne çıkan anları paylaşacak.

OpenAI, makine öğrenimi platformuyla olan etkileşimleri bir yolculuğa dönüştürmek için hafıza modundan tam kapasiteyle yararlanarak ilk kez böyle bir yıl sonu özeti sunmuş oldu. ChatGPT özetine nasıl erişilir? Özelliğin kullanıma sunulduğu ülkelerdeki kullanıcılar, hesaplarında "ChatGPT ile Yılınız" butonunun görünüp görünmediğini uygulama üzerinden kontrol edebilecek.

Alternatif olarak, kullanıcılar ChatGPT ile yeni bir sohbet başlatıp "+" butonuna tıkladıktan sonra "ChatGPT ile Yılınız" seçeneğini seçebilir veya doğrudan "Bana ChatGPT ile yılımı göster" komutunu yazarak süreci başlatabilir.