NASA, ilk kez Bennu asteroitinde glikoz izleri buldu

NASA, Bennu asteroitinden alınan ilk uzay örneklerinde, canlıların enerji kaynağı olan glikoz ile genetik şifre (RNA) için gerekli olan riboz şekerlerini keşfetti. Bu bulgu, hayatın yapı taşlarının uzayda yaygın olduğunu kanıtlayarak, diğer gezegenlerde yaşam arayışı umutlarını en üst seviyeye çıkardı.

Bilim insanları, Bennu asteroitinden getirilen ve Dünya havasına hiç değmemiş, tertemiz taş tozlarını inceledi. Sonuç inanılmaz oldu. İçinde hayatın başlaması için gereken temel kimyasallardan olan şekerleri buldular.

Genetik bilgiyi taşıyan ve ilk yaşamın temelini oluşturduğu düşünülen RNA molekülünün yapısında bulunan riboz ile birlikte, modern hayatın ana yakıtı olan glikoz da ilk kez bir asteroitte tespit edildi. NASA uzmanları, bu tür yaşam için gerekli ham maddelerin erken güneş sisteminin her yerinde bulunduğunu düşünüyor. Bu da Mars veya Jüpiter'in buzlu uydularında bile yaşamın ilk tohumlarının olabileceği anlamına geliyor.

Asteroit, sadece şekerlerle değil, başka gizemli bulgularla da geldi. Bilim insanları daha önce hiçbir uzay taşında görülmemiş, "uzay sakızı" adını verdikleri tuhaf, polimer benzeri bir madde keşfettiler. Bu maddenin, Dünya'daki yaşama zemin hazırlayan çok eski bir kimyasal olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Bennu'nun, diğer uzay taşlarından altı kat daha fazla ölen yıldızların tozunu içerdiği anlaşıldı.

Bu minicik asteroit örnekleri, bilim insanlarının deyişiyle, "başlangıcın başlangıcına" bakmamızı sağlıyor ve evrenin en büyük sırrını çözme yolunda bize rehberlik ediyor.