Mansour Abu Al-Khaier, 45 yaşındaki Filistinli bir adam, ne zaman Gazze'ye baksa, Hamas hareketi ile işgalci İsrail arasındaki ikinci yılına yaklaşan savaşın ardından sadece ölüm, yıkım ve açlık görüyor.

Ancak İsrail'in hava saldırıları ve yoğun bombardımanları sonrasında Filistinlilerin hayatları yerle bir olsa da, Al-Khaier ve onunla aynı fikri paylaşan çok sayıda Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail destekli Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunu yerinden etme planını kesinlikle reddediyor.

Teknisyen Al-Khaier, "Burası bizim toprağımız. Kime bırakıp nereye gideceğiz?" diye sordu.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlayan Trump, Filistinlileri kıyı yerleşim bölgesinden çıkarmaya yönelik tartışmalı bir girişimde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

ABD'li ve İsrailli yetkililer arasındaki bir yemeğin başlangıcında gazetecilere konuşan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Filistinlilere "daha iyi bir gelecek" sağlayacak diğer ülkelerle çalıştığını, Gazzelilerin komşu ülkelere taşınabileceğini ileri sürdü.

Trump ile yaptığı görüşmede Netanyahu şunları söyledi: "Biliyorsunuz, insanlar kalmak isterlerse kalabilirler. Ama gitmek isterlerse gidebilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. Açık bir yer olmalı ve insanlara özgür seçim hakkı tanınmalı."

Netanyahu, İsrail'in böyle bir planı kabul edecek ülkeleri bulmak için Washington ile çalıştığını ifade etti.

"Amerika Birleşik Devletleri ile, her zaman söyledikleri şeyi, yani Filistinlilere daha iyi bir gelecek verecek ülkeleri bulmak konusunda çok yakından çalışıyoruz. Birkaç ülke bulmaya yaklaştığımızı düşünüyorum."

Ocak ayında başkan olduktan beş gün sonra Trump, Ürdün ve Mısır'ın Gazze'deki Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini söylerken, bunun uzun vadeli bir plan olabileceği fikrine açık olduğunu belirtti.

Kahire ve Amman, Trump'ın yoksul Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası"na dönüştürme fikrini hızla reddetti; aynı şekilde Filistinliler ve insan hakları grupları da bu planın etnik temizliğe yol açacağını söylediler.

Bu hafta Filistinlilerin yerinden edilmesi hakkında konusuyla ilgili bir soru sorulduğunda; Trump, İsrail'e komşu ülkelerin yardım ettiğini söyledi. Trump, "Çevre ülkelerden harika bir işbirliği gördük... Bu yüzden iyi bir şey olacak," dedi.

27 yaşındaki Gazze'li Filistinli Saed, askeri Gazze'nin büyük bir kısmını yerle bir eden Trump ve Netanyahu'nun yerinden etme fikrini yeniden gündeme getirdiği haberleriyle sarsılarak uyandı.

20 aydan fazla süren savaş ve tekrarlanan Gazze içindeki yerinden edilmelere rağmen, kendisi de İsrail'in kuruluşuna yol açan 1948 savaşından bu yana nesiller boyu mültecilere ev sahipliği yapan küçük, yoğun nüfuslu bir şerit olan Gazze'ye derinden bağlı kalıyor.

Saed, "Kendi özgür irademizle ayrılma ve diğer ülkeleri ziyaret etme hakkımız var, ancak Filistinliler olarak yerinden etme planını reddediyoruz," dedi.

Filistinliler, uzun süredir ABD arabuluculuğundaki bir barış süreci aracılığıyla İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te bağımsız bir devlet kurmaya çalışıyorlar.





