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News Dünyadan Haberler Filistin destekçisi aktivistler, Gazze yayın politikasını protesto için BBC binasını kırmızıya boyadı

Filistin destekçisi aktivistler, Gazze yayın politikasını protesto için BBC binasını kırmızıya boyadı

"Palestine Action" adlı grubun aktivistleri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi Filistin ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı bir tutum sergilemek ve savaş suçlarını örtbas etmekle suçlayarak protesto etti. Portland Place'te bulunan BBC binasının dış cephesine, Filistin'de hayatını kaybedenleri temsilen kırmızı boyadı aktivistler.

Anadolu Agency DÜNYADAN HABERLER
Published February 18,2025
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FILISTIN DESTEKÇISI AKTIVISTLER, GAZZE YAYIN POLITIKASINI PROTESTO IÇIN BBC BINASINI KIRMIZIYA BOYADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi aktivistler, BBC'nin Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle genel merkez binasını kırmızıya boyadı.

"Palestine Action" adlı grubun üyesi aktivistler, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle protesto etti.

Portland Place'te yer alan BBC'nin binasının dış cephesine Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızıya boyandı.

Grup, yaptığı yazılı açıklamada, BBC'nin Gazze'deki olayları olduğundan farklı yansıttığını ve İsrail'in savaş suçlarını hafifleterek aktardığını bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen grubun sözcüsü de "BBC'nin yanlı haberleri bir gazetecilik hatası değil, hayatları etkileyen bir mesele. İsrail'in savaş suçlarını aklayan BBC, Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Böylelikle "Palestine Action" aktivistleri, BBC genel merkezini ikinci kez hedef almış oldu.