Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

"57 KEZ AYAKTA ALKIŞLAYAN BİR AKIL VE VİCDAN TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Burada şu gerçeği öncelikle vurgulamak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin; ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan, mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Mesela Suriye'deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş 2.5 yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen istikrara kavuşmadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16 bin masum çocuk, 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin, nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün temsilciler meclisi, alkışlıyor. Öbür taraftan temsilciler meclisinin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar, sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? Hani insan hakları beyannamesindeki o alt alta yazılmış maddeler? Hepsi bir tarafta, orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı elinde 150 bin Gazzeli'nin kanı olan bir kasabı, kongresinde ağırlayan bu caniye kürsü veren bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız" dedi.

"40 BİN İNSANIN KATİLİNİ KAHRAMAN GİBİ AĞIRLARKEN YÜZLERİ KIZARMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitlerini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor. 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor. Adalet yok. Hukuk yok. Kural yok. Merhamet, şefkat, vicdan yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin, zulmünden dolayı adete itibar gördüğü mazlumun hakkının yok sayıldığı bir cinnet haline hep birlikte şahitlik ediyoruz. Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak insanlığın gündeminde yer alan meselelere bu zaviyeden bakıyoruz. Onun için tam bağımsız Türkiye hedefiyle, Türkiye yüzyılını inşa etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat bütün bunlarla birlikte kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 400 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elbette sarsıldık. Elbette sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Elbette fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Ama şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler hamdolsun doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sadece kendi iş çevrelerimizin değil yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. İçeride ekonomi yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları da atıyoruz" şeklinde konuştu.



