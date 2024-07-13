Irak; Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapılacak görüşmelere ev sahipliği yapacak

Irak, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yardımcı olmak için iki komşusu arasında görüşmelere ev sahipliği yapmayı planladığını belirtti.

2011 yılında Suriye'de iç savaşın patlak vermesinin ardından Ankara ve Şam arasındaki ilişkiler bozulmuştu.

Cumartesi günü, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuk yapmak için bir girişim başlattığını söyledi. Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Washington'da bir araya gelerek Suriye yetkilileri ile Bağdat'ta bir toplantı düzenlemek için görüştüğünü belirtti. "Suriye tarafıyla da sürekli temaslar devam ediyor," diye ekledi.

Görüşmelerin tarihinin daha sonra belirleneceğini söyledi.

Yakınlaşmanın bir işareti olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Esad'a "her an" ilişkilerin yeniden kurulmasını görüşmek üzere bir davet gönderebileceğini söylemişti.

"Suriye'de barış istiyoruz ve barışı destekleyen herkesin bu tarihi çağrıyı desteklemesini bekliyoruz," dedi Erdoğan, NATO zirvesine katıldığı ABD'den dönüş uçuşunda.



