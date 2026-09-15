NATO jets destroy drone after it enters Lithuanian airspace: President

NATO fighter jets destroyed a drone that entered Lithuanian airspace, Lithuanian President Gitanas Nauseda said early Tuesday, as tensions remain high amid Russia's ongoing war against Ukraine.
"A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets," he said on the US social media platform X.
Nauseda thanked NATO personnel for their "swift response."
"With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will defend its airspace," he added.