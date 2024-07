Netherlands v Türkiye Euro 2024 quarter-final starting line-ups

Starting line-ups for the Euro 2024 quarter-final between Netherlands and Türkiye at the Olympiastadion in Berlin on Saturday (kick-off 1900 GMT):

Netherlands (4-3-3)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk (capt), Nathan Ake; Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Jerdy Schouten; Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo

Coach: Ronald Koeman (NED)

Türkiye (4-2-3-1)

Mert Gunok; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Salih Ozcan, Kaan Ayhan; Baris Alper Yilmaz, Hakan Calhanoglu (capt), Kenan Yildiz; Arda Guler

Coach: Vincenzo Montella (ITA)

Referee: Clement Turpin (FRA)