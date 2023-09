Beşiktaş and Fenerbahçe draw opponents in European Conference League

Beşiktaş has been placed in Group D, while Fenerbahçe will compete in Group H in the UEFA European Conference League.

The groups for the UEFA Europa Conference League have been arranged as follows:

Group A: Lille, Slovan Bratislava, O. Ljubljana, Klaksvik

Group B: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

Group C: Dinamo Zagreb, V. Plzen, Astana, Ballkani

Group D: Beşiktaş, Club Brugge, Bodo/Glimt, Lugano

Group E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Warsaw, Zrijnski Mostar

Group F: Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

Group G: Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

Group H: Fenerbahçe, Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava, Nordsjaelland