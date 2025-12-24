Kozmik geçmişe yolculuk: NASA gökyüzünün ilk tam haritasını çıkardı

NASA'nın bu yılın başında uzaya fırlattığı SPHEREx gözlemevi, gökyüzünün tamamını kapsayan ilk devasa haritasını tamamlayarak insanlığa evrenin kapılarını araladı. Sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayan bu çalışma, modern astronominin en büyük gizemlerini çözmek için bir anahtar görevi görüyor.

Bilim insanları bu verileri kullanarak, Büyük Patlama'dan sonraki saniyenin trilyonda birinde neler yaşandığını ve evrenin bugünkü devasa galaksi dağılımına nasıl ulaştığını anlamaya çalışacaklar.

Sadece altı ay içinde toplanan bu muazzam veri yığını, aslında gökyüzünün 102 farklı dalga boyunda çekilmiş ayrı ayrı haritalarından oluşuyor. Bu durum, gökbilimcilere evrendeki her bir nesne hakkında benzersiz ve daha önce görülmemiş bilgiler sunuyor.

SPHEREx'in topladığı bu bilgiler, 13,8 milyar yıllık kozmik tarih boyunca galaksilerin nasıl evrildiğini ve yaşamın temel yapı taşlarının evrene nasıl dağıldığını anlamamızı sağlayacak.

Kuzey ve Güney Kutbu arasında günde yaklaşık 15 tur atarak dünyayı tarayan bu özel teleskop, görev süresi boyunca gökyüzünü üç kez daha baştan sona tarayacak.

Her taramada daha da detaylanacak olan bu kozmik tablo, evrenin başlangıcına ve bizim bu sonsuzlukta nasıl bir yuvaya sahip olduğumuza dair temel soruları yanıtlayacak. NASA yetkililerinin "küçük boyutlu ama dev işler başaran bir görev" olarak tanımladığı SPHEREx, cesur fikirlerin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin ve keşif potansiyelimizin ne kadar sınırsız olduğunun en somut kanıtı olarak gökyüzünde süzülmeye devam ediyor.