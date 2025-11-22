Ukrayna Barış Planı | Zelenski: Ya ABD'nin desteğini Ya da Onurumuzu Kaybedeceğiz!

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki barış sürecinde Ukrayna'nın çıkarlarını asla feda etmeyeceğini söyledi ve Kiev'in, tarihinin en tehlikeli anlarından birinde kilit bir ortağı kaybetmek ya da ulusal onurunu yitirmek gibi bir tercihle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya sunduğu 28 maddelik barış planı, Moskova'nın bazı taleplerini kabul ediyor ve Kiev'e yönelik güvenlik garantilerini belirsiz bırakıyor. Konuya aşina iki kişi, Washington'ın Ukrayna'ya planın çerçevesini kabul etmezse temel desteğin kesileceğini bildirdiğini söyledi.

Video mesajında Zelenski, plan üzerinde ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ancak gelecek hafta daha fazla siyasi baskı beklediğini belirtti. Ayrıca, Rusya'nın barış sürecini sekteye uğratmaya yönelik yeni girişimlerde bulunduğu bir dönemde Ukraynalılardan birlik içinde kalmalarını istedi.

"Şu an tarihimizin en zor anlarından biri. Şu anda Ukrayna üzerindeki baskı en yüksek düzeyde. Şimdi, Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir — ya onurunu kaybetmek ya da büyük bir partnerini kaybetme riskini göze almak.," şeklinde konuştu Zelenski.

Rusya, cephede ilerlemeye devam ederken, Ukrayna'nın enerji altyapısına füze ve dron saldırıları düzenliyor; ülke ise üst düzey yetkililer ve iş dünyasının önde gelenleri arasında büyük bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle iç siyasi kriz yaşıyor.

Washington'ın Ukrayna'ya sunduğu şartlarda; Kiev'in ek toprak vermesi, ordusunun boyutunun sınırlandırılması ve NATO'ya katılmasının yasaklanması da bulunuyor.



