New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani, Cuma günü Başkan Donald Trump'a, New Yorkluların vergilerinin "sonsuz savaşlara" değil, ülke içindeki acil ihtiyaçlara harcanmasını istediklerini iletti.

Mamdani, Oval Ofis'te Trump'la yaptığı görüşme sonrası gazetecilere şunları söyledi: "Geçen Kasım ayında başkana oy veren New Yorklularla Hillside Avenue ve Fordham Road'da konuştuğumda neden oy verdiklerini sordum. Tekrar tekrar iki ana sebep duydum. Birincisi, sonsuz savaşların sona ermesini istemeleriydi… ve ikincisi, yaşam maliyeti krizine çözüm istiyorlardı."

Gazze Şeridi'nde İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma ABD'nin ortaklığı hakkındaki açıklamalarına dair gelen bir soruya Mamdani şöyle yanıt verdi: "İsrail hükümetinin soykırım yaptığını söyledim ve hükümetimizin bunu finanse ettiğini de söyledim."

Mamdani, çok sayıda New Yorklunun vergi gelirlerinin "New Yorkluların yararına ve temel bir onura sahip olmalarını sağlayacak şekilde harcanmasını" istediğini ekledi.

Şehrin giderek derinleşen toplumsal sorunlarına dikkat çeken Mamdani, New York'ta "art arda dokuzuncu yıl okul çağındaki 100.000'den fazla çocuğun evsiz kaldığını" belirterek şunları ekledi: "Burada sadece insan haklarının takip edilmesine değil, verdiğimiz sözlerin de yerine getirilmesine yönelik çaresiz bir ihtiyaç var. New Yorklular."

Başkan seçilen Mamdani, tanıştığı çok sayıda Trump seçmeni – aralarında Jamaica, Queens'teki bir eczacı da dahil olmak üzere – ABD'nin yurtdışındaki askeri operasyonlarından yorulduklarını ifade ettiğini söyledi.

"İnsanlar, vergilerimizin sonsuz savaşları finanse etmesinden bıkmıştı," dedi. "Ayrıca, uluslararası insan haklarının takip edilmesi gerektiğine inanıyorum ve biliyorum ki, hâlâ bugün bile bu haklar ihlal ediliyor."

Trump ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendiren Mamdani şöyle devam etti: "Başkanla toplantıyı takdir ettim. Onun da dediği gibi, karşılıklı hayranlık ve sevginin merkezi olan New York şehrine odaklanan verimli bir görüşmeydi."

"Kiradan, market alışverişinden, faturadan konuştuk. İnsanların hangi şekillerde yerlerinden edildiğini konuştuk," diye ekledi.





