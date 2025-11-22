ABD, Venezuela üzerinden uçacak havayollarını olası tehlikeler konusunda uyardı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) Cuma günü, Venezuela üzerinde uçacak büyük havayolu şirketlerini "potansiyel olarak tehlikeli bir durum" konusunda uyardı ve ihtiyatlı hareket etmelerini istedi.

FAA'nın yaptığı uyarıda, "Venezuela'da veya çevresinde kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler" gerekçe gösterildi ve bu tehditlerin tüm uçuş irtifalarında uçaklar için risk oluşturabileceği belirtildi.

Son aylarda bölgede büyük ölçekli bir Amerikan askeri yığınağı gerçekleşti. Buna ABD Donanması'nın en büyük uçak gemisi, en az sekiz diğer savaş gemisi ve F-35 savaş uçakları da dahil.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinden kıyıdan ayrıldığı iddia edilen ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneleri bombaladı.

ABD'li yolcu veya kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin Venezuela'ya direkt uçuşları 2019'dan beri askıya alınmış durumda; ancak bazı Amerikan havayolları, Güney Amerika uçuşlarında ülke üzerinden geçiş yapıyor.

American Airlines Cuma günü Venezuela üzerinden uçuşlarını Ekim ayında durdurduğunu açıkladı. Delta Air Lines ve United Airlines yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Emir, ülke üzerindeki uçuşları tamamen yasaklamadı.

FAA, Eylül ayından bu yana Venezuela'da Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) kesintilerinde artış olduğunu ve bunun bazı uçuşlarda kalıcı etkilere sebep olabildiğini, ayrıca "Venezuela'nın artan askeri hazırlıklara ilişkin faaliyetlerine" dikkat çekti.

"Venezuela birçok askeri tatbikat gerçekleştirdi ve binlerce asker ve yedek gücün toplu olarak seferber edilmesini emretti," diyen FAA, Venezuela'nın hiçbir noktada sivil havacılığı hedef almayı amaçladığını belirtmediğini de ekledi.

Kurum, Venezuelalı ordunun ileri düzey savaş uçaklarına ve sivil uçakların uçuş irtifalarına erişebilen veya aşabilen çeşitli silah sistemlerine sahip olduğunu, bunun yanında hava savunma sistemleri ve uçaksavar toplarından düşük irtifada da risk bulunduğunu bildirdi.

FAA, bölgedeki ABD sivil havacılığı için risk ortamını izlemeye devam edeceğini belirtti.







