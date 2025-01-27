Coca-Cola'nın Avrupa şişeleme birimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, potansiyel sağlık riskleri oluşturan yüksek seviyelerde klorat tespit ettikten sonra Kola, Sprite ve diğer içecekler için büyük bir geri çağırma emri verdiğini duyurdu.

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, AFP'ye verdiği demeçte, yüksek seviyelerde klorat içeren teneke kutu ve cam şişelerin Kasım ayından bu yana Belçika, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da dağıtıldığını söyledi.

Firma, geri çağırılan içecek miktarıyla ilgili olarak, "Kesin bir rakamımız yok, ancak önemli bir miktar olduğu açık" dedi.

Klorat, su arıtma ve gıda işlemede yaygın olarak kullanılan klor dezenfektanlarından elde edildiği için gıdalarda bulunabilir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 2015 yılında yayınladığı bilimsel görüşünde, uzun süreli klorat maruziyetinin, özellikle hafif veya orta derecede iyot eksikliği olan çocuklar için potansiyel bir sağlık sorunu oluşturduğunu belirtti.

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, "Etkilenen ve satılmayan ürünlerin çoğu mağaza raflarından kaldırıldı ve piyasadaki kalan tüm ürünleri kaldırmak için önlemler almaya devam ediyoruz" dedi.

Coca-Cola Europacific Partners, Gent'teki üretim tesisinde yapılan rutin bir kontrol sonucu ortaya çıkan geri çağırma için özür diledi.

Firma, etkilenen ürünlerin 328 GE ile 338 GE arasında değişen bir üretim koduna sahip olduğunu ve Minute Maid, Nalu, Royal Bliss ve Tropico markalarını içerdiğini söyledi.

Firma, "Etkilenen her pazardaki yetkili makamlarla iletişim halindeyiz" dedi.









