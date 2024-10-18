Massachusetts'te bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta Platforms'un, eyaletin açtığı davayı reddetme talebini geri çevirdi. Dava, şirketin Instagram platformunda genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek özellikler kasıtlı olarak devreye soktuğunu ve ürünün gençlerin zihinsel sağlığına yönelik tehlikeleri hakkında kamuoyunu yanılttığını iddia ediyor.

Boston'daki Suffolk County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Peter Krupp, Cuma günü kamuoyuna açıklanan kararında, Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell'in, Meta'nın eyalet tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine ve kamuya zarar verdiğine yönelik iddialarını reddetme talebini geri çevirdi.

Karar, Salı günü Kaliforniya'daki bir federal yargıcın, Facebook ve Instagram'ı işleten şirketin, sosyal medya platformlarını bağımlılık yapıcı hale getirerek gençler arasında zihinsel sağlık sorunlarını körüklemekle suçlayan 30'dan fazla eyaletin açtığı davaları reddetme talebini geri çevirmesinin ardından geldi.

Massachusetts, Ekim 2023'te dava açtığında, federal yerine eyalet mahkemesinde ayrı iddialar peşinde koşan birkaç eyaletten biriydi.

Eyaletin davası, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in, platformlarında gençlere yönelik potansiyel zararları ele alabilecek girişimleri engellediğine dair iddiaların ilk kez gündeme getirilmesi nedeniyle daha yüksek profilli davalardan biri haline geldi.









