Neredeyse 10 milyon pound et ve tavuk ürününü listeria kontaminasyonu endişesiyle geri çağırma, şimdi ABD'deki en büyük market zincirlerinin bazı mağaza markalarını da etkileyerek genişledi.

Başlangıçta daha az bilinen etiketleri hedef alan geri çağırma, hızla genişleyerek Walmart, Kroger, Albertsons, Publix, H-E-B, Target, Meijer, Amazon Fresh, Aldi, Trader Joe's gibi büyük perakende zincirlerini ve tanınmış markaları da kapsadı.

Genişleyen geri çağırma, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'nin Perşembe günü Oklahoma'daki BrucePac tesisinde bir listeria kontaminasyonu tespit etmesinin ardından geldi. Bu kontaminasyon, hazır tavuk ürünlerinde bulundu ve büyük çaplı bir geri çağırmayı tetikledi. Oregon merkezli BrucePac şirketi, et ve tavuk ürünlerini çeşitli markalara ve perakendecilere tedarik ediyor, birçok marka bu ürünleri hazır gıdalarında kullanıyor.

Geri Çağırmaya Dahil Olan Ürünler:

Pazar gününe kadar, geri çağırma listesi genişleyerek birçok ürünü kapsadı ve etkilenen ürünleri listeleyen 203 sayfalık ayrıntılı bir PDF yayımlandı. Çoğu ürün, "son kullanma" tarihi 13 Ekim veya öncesi olan hazır salatalar, ayrıca Great Value (Walmart), Boston Market, H-E-B ve El Monterey markaları altında satılan bazı dondurulmuş gıdalar da geri çağırma kapsamında.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, listeria, ABD'de gıda kaynaklı hastalıklardan ölüme yol açan üçüncü en yaygın sebeptir ve her yıl yaklaşık 1.600 gıda zehirlenmesi vakasından sorumlu olup, yaklaşık 260 ölüme neden olur. Listeria enfeksiyonunun belirtileri, maruziyetten kısa bir süre sonra ortaya çıkabileceği gibi, 10 haftaya kadar da sürebilir, bu da kontaminasyon kaynağını izlemeyi zorlaştırır.

Belirtiler ve semptomlar, kişiye ve enfeksiyonun yer aldığı bölgeye göre değişir. Çoğu durumda, bakteri bağırsakta kalır ve ishal ve kusma gibi tipik gıda zehirlenmesi belirtilerine neden olur. Bu belirtiler genellikle kontamine gıdaların tüketiminden 24 saat sonra başlar ve 1 ila 3 gün sürer.

Bu yılın başlarında, Boar's Head şarküteri et ürünleri de listeria kontaminasyonu nedeniyle gönüllü olarak geri çağrılmıştı. Bu olay 59 hastaneye yatış ve 10 ölüme yol açtı.

Listeria Geri Çağırma: Etkilenen Marketler Listesi

Şu ana kadar BrucePac ürünlerine bağlı herhangi bir hastalık rapor edilmemiş olsa da, geri çağrılan ürünleri olan tüketicilerin bunları mağazaya geri götürmeleri ve tam geri ödeme talep etmeleri öneriliyor. Etkilenen market zincirlerinin tam listesi:

Walmart: Marketside ve Great Value.

Kroger: Kroger mağaza markası (bu ürünler Kroger'a ait Ralphs, Dillon's ve King Soopers zincirlerinde de bulunabilir).

Publix: Publix Deli Chicken Street Taco Kit, son kullanma tarihleri 24 Haziran - 16 Ekim arasında.

Albertsons: Signature Select (Albertsons'a ait Safeway ve Vons gibi tüm zincirleri içerir).

Costco: Red's Mini Burritos.

Meijer: Meijer hazır salatalar.

Amazon Fresh: Amazon Fresh markalı hazır ve dondurulmuş yemekler.

Aldi: Little Salad Bar hazır salatalar ve Fusia.

Giant Eagle: Giant Eagle marka salatalar.

Target: Good & Gather hazır salatalar ve dondurulmuş yemekler.

Trader Joe's: Trader Joe's hazır salatalar ve dondurulmuş yemekler.

Burrito 28: Chicken Quesadilla, Chicken Street Taco, Chicken Burrito Bowl, Green Chile Chicken Enchilada hızlı yemek kitleri.

Don Pancho's: Chicken Quesadilla, Chicken Street Taco, Green Chile Chicken Enchilada hızlı yemek kitleri (FDA sitesinde yayımlandı).

Dole: Hazır salatalar.

Dondurulmuş Gıdalarda Etkilenen Marketler:

H-E-B: Üç H-E-B dondurulmuş tavuk yemeği.

El Monterey: Chicken Enchilada yemeği, Spicy Chipotle Chicken Bowl ve Chicken and Cheese Taquitos.

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