İsrail, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.

Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İkrime Sabri'nin tutuklanması çağrısı yaptı.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla çıkarıyor.