CNN, konuyla ilgili bilgilendirilen birçok kişiye atıfta bulunarak, ABD'nin yakın zamanda bir kaynaktan eski Başkan Donald Trump'a suikast düzenlemeyi amaçlayan bir İran komplosu hakkında istihbarat aldığını bildirdi.

Rapor, bu istihbaratın Gizli Servis'in son haftalarda eski başkan etrafındaki güvenliği artırmasına neden olduğunu belirtti.

Fakat; Thomas Matthew Crooks, Trump'ı öldürmeye çalışan silahlı saldırgan, ile İran komplosu arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirtildi.

CNN'e göre, kolluk kuvvetleri, İran'ın eski Trump yönetimi yetkililerini ve eski başkanı öldürme tehdidinin devam etmesinden aylardır endişe duyuyor.

İran, Ocak 2020'de İran askeri İslam Devrim Muhafızları Kolordusu komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi nedeniyle defalarca misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Trump, cumartesi günü ABD'nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen bir mitingde suikast girişiminin hedefi oldu ve sağ kulağından yaralandı.

Eski başkan, suikast girişiminden sonra ilk kez pazartesi günü Milwaukee, Wisconsin'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de (RNC) ortaya çıktı.





