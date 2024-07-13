UKRAYNA; PUTINI ÖLDÜRMEK IÇIN DEFALARCA SUIKAST GIRIŞIMINDE BULUNDU: İSTIHBARAT ŞEFI

Askeri istihbarat servisinin şefi Kyrylo Budanov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birkaç kez suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

"Ama gördüğünüz gibi, bunlar başarısız oldu," dedi Budanov New Voice'a yaptığı açıklamalarda. General, iddiasının neye dayandığını söylemedi. Ayrıca, bu planlara kendi istihbarat servisinin veya diğer Ukrayna istihbarat servislerinin dahil olup olmadığını da belirtmedi.

Budanov, geçmişte psikolojik savaşın bir gereği olarak kışkırtıcı yorumlar da yapmıştı.



Başkan Putin'in güvenliğinin korunacağını belirten Kremlin; sözcü Dmitry Peskov aracılığıyla yanıt verdi. "Kyiv rejiminden gelen tehdit açık," dedi Peskov, Moskova'da TASS devlet haber ajansına yaptığı açıklamada.

Budanov ayrıca Putin'in artık tüm Rus elitleri tarafından kabul edilen bir uzlaşma figürü olmadığını, ancak 20 yıldan fazla süredir iktidarda olduğu için Rusların onu kaybetmekten korktuğunu söyledi.

Putin öldüğünde, Sovyet diktatörü Josef Stalin'in 1953'teki ölümüne benzer bir tepki olacağını hayal ettiğini söyledi. O dönemde Sovyetler Birliği'nde yaşayan insanlar için, "tüm dünyaları çökmüş gibi oldu, yaşamaya nasıl devam edeceklerini bilmiyorlardı," dedi Budanov.

Putin'in uzun süreli iktidarı sırasında gerçekleştirilen suikast girişimleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.



Budanov, Mayıs 2022'de, Putin'in Ukrayna'ya tam ölçekli işgal emri vermesinden kısa bir süre sonra, Kafkasya'dan gelen kişiler tarafından yapılan bir suikast girişiminin başarısız olduğunu söyledi.









