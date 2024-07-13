Bristol'daki Clifton Asma Köprüsü'nde bavullar içinde insan cesedine ait kalıntıları bulunmasının ardından bir kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

34 yaşındaki şüpheli, Cumartesi sabahın erken saatlerinde Bristol'daki Temple Meads İstasyonu'nda Avon ve Somerset silahlı polisleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin açıklamasına göre, bavullarda ve batı Londra'daki Shepherd's Bush'taki bir dairede bulunan ceset parçaları iki erkeğe ait.

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın (Met) yardımcısı Andy Valentine, tutuklamanın "önemli bir gelişme" olduğunu söyledi.

"Bu trajik olaydan etkilenenleri rahatlatmak amacıyla önümüzdeki günlerde Clifton ve Shepherd's Bush bölgelerinde polis memurları nakledilecek," diye ekledi. "Herhangi bir endişesi olanların onlarla iletşime geçmesi tavsiye edilmektedir."

Temple Meads İstasyonu'nda tutuklanan kişi sorgulanmak üzere Londra'ya götürüldü.

Çarşamba gece yarısından hemen önce, Avon ve Somerset Polisi, Clifton Asma Köprüsü'nde şüpheli bir şekilde hareket eden bavullu bir adam ihbarı aldı. Polisler 10 dakika içinde olay yerine geldi, ancak adam bavulları bırakarak ayrılmıştı. Yakınlarda ikinci bir bavul daha bulundu.

Metropolitan Polisi, batı Londra'daki Scott's Road'da bir dairede ceset parçaları bulunmasının ardından soruşturmayı devraldı. Polis, iki kurbanın kimliklerinin henüz resmi olarak belirlenmediğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında Cuma günü güneydoğu Londra'daki Greenwich'te tutuklanan 36 yaşındaki bir adam ise suçsuz olduğu anlaşıldığı için serbest bırakıldı.









