Kremlin, cumartesi günü ABD füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasının, Soğuk Savaş tarzı bir çatışmanın tekrarı olarak Avrupa başkentlerini Rus füzelerinin hedefi haline getirebileceği konusunda uyardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, ülkemiz ise Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi" olan bir "paradokstan" bahsetti.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Peskov, "Bu füzeleri kontrol altına almak için yeterli kapasiteye sahibiz, ancak potansiyel kurbanlar bu ülkelerin başkentleridir," dedi.

Peskov, böyle bir çatışmanın Avrupa'yı bütünüyle zayıflatabileceğine de ima etti.

Kanalın sunucusu Pavel Zarubin, Soğuk Savaş'ın Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sona erdiğini belirttiğinde Peskov, "Avrupa en iyi dönemini yaşamıyor. Farklı bir konfigürasyonda tarihin tekrarı kaçınılmazdır," dedi.

Beyaz Saray, Çarşamba günü bir NATO zirvesi sırasında, Almanya'ya 2026'dan itibaren Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere uzun menzilli silahları periyodik olarak konuşlandıracağını duyurdu.

Beyaz Saray, "Bu ileri düzey yeteneklerin kullanılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın entegre caydırıcılığına katkılarını gösterecektir," dedi.

Kremlin bu hamleyi eleştirerek Washington'u yeni bir Soğuk Savaş'a doğru adım atmakla ve Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov'un ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde "olası tırmanma riskini" azaltmayı görüştüklerini söyledi.

NATO ülkeleri -- başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere -- 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasından bu yana Avrupa'daki savunmala kapasitelerini güçlendirdi.





