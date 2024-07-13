İran, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce masum Filistinlinin şehit edildiği ve yaralandığı Mevasi bölgesindeki katliam, uluslararası toplumun ölümcül sessizliği yüzünden Siyonist işgal rejiminin, Filistinlilere karşı soykırımı sürdürme niyetini açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kenani, başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma, insan haklarından sorumlu kuruluşlara, hukuki ve insani görevlerini yerine getirerek İsrail'in işlediği soykırım suçlarına kararlı ve etkili bir şekilde karşılık vermeleri, gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşları ve yerinden edilmiş kişileri hedef aldığı saldırıda 71 kişi ölmüş, 289 kişi de yaralanmıştı.