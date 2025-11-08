Erdoğan meets with Azerbaijani, Pakistani leaders in Baku

 Contact Us
Published November 08,2025
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan on Saturday met with Azerbaijani President Ilham Aliyev and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in Baku, Azerbaijan's capital.

The closed-door meeting focused on regional and global developments.

President Erdoğan was joined by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Defense Minister Yaşar Güler, and intelligence chief Ibrahim Kalın in the meeting.

Erdoğan is in Baku to attend Azerbaijan's Victory Day ceremony on Nov. 8. Earlier in the day, he and Sharif witnessed a military parade as part of the festivities.

After wrapping up his visit, the Turkish president, along with his delegation, departed Azerbaijan from Heydar Aliyev International Airport.