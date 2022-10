Footages show stunning moments from recent Mexicali sandstorm

A stunning sandstorm which reached even to 86 kilometers per hour hit the city of Mexicali in Baja California last week, leaving generally minor damages.

Several videos of the surprising phenomenon shared on social media showed the effect of the storm.

Así fue como estudiantes de la Universidad Autónoma de #Durango, campus de Mexicali, #BC, captaron una tormenta de arena que ocasionó el desplome de una pared de una edificación pic.twitter.com/wQQMTl33Qn — Azucena Uresti (@azucenau) October 7, 2022