Teams for the Euro 2024 last-16 tie between Switzerland and Italy at Berlin's Olympiastadion on Saturday:

Switzerland: Yann Sommer; Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Fabian Rieder, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Ruben Vargas, Dan Ndoye; Breel Embolo

Italy: Gianluigi Donnarumma; Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini; Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante, Nicolo Fagioli, Nicolo Barella; Federico Chiesa, Gianluca Scamacca, Stephan El Shaarawy