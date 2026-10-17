ABD Başkanı Trump, Müslümanlar arasında Muhammed isminin yaygınlığıyla dalga geçti!

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü düzenlediği seçim mitinginde İran Cumhurbaşkanlığı makamıyla alay ederken, Müslüman dünyasında Muhammed isminin yaygınlığı hakkında da İslamofobik bir espri yaptı.

Georgia eyaletinin Dalton kentinde kalabalığa hitap eden Trump, "Biliyorsunuz, Orta Doğu'dan birinin isminden emin değilseniz sadece 'Muhammed' deyin. Yaklaşık yüzde 65 ihtimalle doğru tahmin edersiniz. 'Merhaba Muhammed.' Bunu yıllardır yapıyorum ve hiç yanılmadım" ifadelerini kullandı.

Muhammed, Müslümanlar arasında en yaygın erkek isimlerinden biri olarak biliniyor. Müslüman aileler, çocuklarına sıklıkla İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in adını veriyor.

Trump, söz konusu açıklamayı 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla Georgia'daki Dalton Belediye Havalimanı'nda bulunan bir hangarda düzenlediği mitingde yaptı.

İran hakkında konuştuğu sırada Trump, "İran, kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediği tek ülke" dedi. Ardından Muhammed isimli birkaç kişiye cumhurbaşkanlığı görevini isteyip istemediklerini soruyormuş gibi yaparak şaka yaptı.

Mesud Pezeşkiyan, 2024 yılından bu yana İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Trump'ın sözleri, Georgia'daki miting katılımcıları tarafından sınırlı bir tepkiyle karşılandı.

İnsan hakları savunucuları ve Müslüman haklarını savunan kuruluşlar, Trump'ı Müslümanları, göçmenleri ve etnik azınlıkları hedef alan, onları aşağılayan ve alay konusu yapan söylemleri nedeniyle defalarca eleştirdi.

Trump'ın ara seçim kampanyası döneminde bu tür söylemlerini artırdığı, özellikle Somali kökenli ve Müslüman Amerikalıları hedef aldığı belirtildi.

Trump'ın eleştirilerinin hedefinde, Demokrat Parti'nin Müslüman ABD Senatosu adayı Abdul El-Sayed ile Somali'den mülteci olarak ABD'ye gelen Minnesota eyaletinin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar da yer aldı.

Trump, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer programını sekteye uğratmayı da amaçlayan savaş başlatmasından yedi ay sonra, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceği yönündeki sözünü yineledi.

Öte yandan, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından bu yılın başlarında yayımlanan yıllık raporda, ABD'de artan İslamofobinin nedenleri arasında Trump'ın ikinci başkanlık döneminde göçmenlere ve Filistin yanlısı protestolara yönelik sert politikalarının da bulunduğu ifade edildi.





