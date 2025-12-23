Güney Kore'de dolandırıcılıkla mücadele için yeni mobil hatlarda yüz tanıma denemesine başlandı

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadele için mobil hat başvurularında yeni uygulama deneniyor.

Uygulama kapsamında ülkedeki tüm mobil operatörler ile sanal mobil operatörler, yeni hat başvurularında gerçek zamanlı yüz tanıma doğrulaması yapacak.

Deneme sürecinin ardından uygulamanın martta resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistem hem yüz yüze hem de uzaktan yapılan başvurularda geçerli olacak.

Hükümet, biyometrik verilerin toplanmasına ilişkin endişeler hakkında uygulamanın yalnızca kimlik kartındaki fotoğraf ile başvuru sahibinin yüzünün eşleşip eşleşmediğini kontrol ettiğini, herhangi bir biyometrik verinin saklanmadığını bildirdi.