Abandons’tan Fallout’a: Bu Aralık İzlenmesi Gereken 5 Dizi

Netflix'in Lena Headey ve Gillian Anderson'lı yeni kadın başrollü Western dizisinden post-apokaliptik hit Fallout'un dönüşüne ve Stranger Things'in son bölümlerine kadar bu Aralık dikkat çeken diziler sizleri bekliyor.

1. THE ABANDONS

Geniş şapkalarıyla at sırtında, Gillian Anderson ve Lena Headey, 1854 Amerikan Vahşi Batısı'nda toprak ve güç için savaşan iki dul matriyark rolünde. Headey, sığır çiftliği sahibi Fiona Nolan'ı oynarken, Anderson ise kocasından miras kalan madencilik servetini korumak isteyen zengin Constance Van Ness'i canlandırıyor. Dizi, aile, ahlaki seçimler ve hayatta kalma sorularını işlerken, şiddet, intikam ve biraz yasak aşkın ortasında geçen olayları konu alıyor. The Abandons, 4 Aralık'ta Netflix'te dünya çapında yayında olacak.

2. THE WAR BETWEEN THE LAND AND THE SEA

Doctor Who evreninin sosyal içerikli bilim kurgu yan hikayesi. Russell T Davies'in yaratığı dizi, Homo Aqua adlı eski türlerin insanlarla etkileşime girmesiyle global bir krizi konu alıyor. Russell Tovey, UNIT ajanı Barclay rolünde, Gugu Mbatha-Raw Salt karakterini, Jemma Redgrave ise UNIT başkanı Kate Lethbridge-Stewart'ı canlandırıyor. Dizi, kahramanlar, canavarlar, savaşlar ve romantizmle dolu görkemli bir Noel sürprizi sunuyor. 7 Aralık'ta BBC One ve iPlayer'da, 2026'da ise Disney+'ta yayınlanacak.

3. LITTLE DISASTERS

Diane Kruger'ın başrolünde olduğu psikolojik gerilim dizisi, geçmişten gelen dört kadın arkadaşın sırlarını ve sadakat, ihanet temalarını işler. Küçük kızının ciddi bir kafa yaralanmasıyla hastaneye gitmesi sonrası olaylar karmaşık bir hal alır. 11 Aralık'ta Paramount+'ta ABD ve Kanada'da, İngiltere'de ise şu anda izlenebilir.

4. TAYLOR SWIFT: THE END OF AN ERA

The Eras Tour'un perde arkası ve belgeseli niteliğindeki altı bölümlük seri, Swift'in prova, planlama ve sahne arkası hayatını gözler önüne seriyor. Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Florence Welch gibi ünlü konuklar eşliğinde, 12 Aralık'ta Disney+'ta uluslararası yayınlanacak.

5. FALLOUT

Popüler video oyunundan uyarlanan post-apokaliptik dizinin ikinci sezonu, Lucy ve The Ghoul'un Mojave Çölü'nde babasını adalet için araması ve ailesinin kalıntılarını bulma yolculuğunu konu alıyor. Justin Theroux ve Macaulay Culkin gibi oyuncuların kadroya katıldığı yeni sezon, Prime Video'da izleyici rekorları kırmaya devam ediyor.