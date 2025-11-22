Trump: Zelenski, Barış Planını Kabul Etmek Zorunda Kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgalini durduracak ABD destekli bir barış planını kabul etmek ve onaylamak "zorunda kalacak", ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere dedi Cuma günü yaptığı açıklamalarda.

Trump, New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaptığı görüşmenin ardından Oval Ofis'te konuşarak, savaşı çok daha önce çözeceğini öngördüğünü yineledi ve "Tangoyu iki kişi yapar" ifadelerini kullandı.

Cuma günü daha erken saatlerde Zelenski, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll ile neredeyse bir saat süren telefon görüşmesinin ardından, Kiev'in savaşı sona erdirmek için Amerikan teklifi konusunda Washington ile görüşmeleri yoğunlaştırdığını açıkladı.

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, tarafların "Amerikan tarafının savaşı sona erdirme önerilerinin detaylarının çoğunu görüşebildiğini" söyledi ve Ukrayna'nın ilerleyeceği yolun "onurlu ve kalıcı barış sağlamak için gerçekten etkili olmasını" hedeflediğini vurguladı.

Washington'un "dikkati ve bizimle ve ortaklarımızla birlikte çalışma isteği" için teşekkür eden Zelenski, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin "barış yolunu gerçekten mümkün kılmak için ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde koordinasyona devam etme" konusunda mutabık kaldığını belirtti.

"Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın kan dökülmesine son vermek istediğine her zaman saygı göstermiştir ve her gerçekçi teklifi olumlu karşılamaktadır," diyen Zelenski, ekiplerin "7/24 çalışmaya hazır olduğunu" ve tarafların sürekli iletişim halinde olacağını da ekledi.

Zelenski'nin bu açıklamaları, ABD tarafından hazırlanmış teklife ilişkin görüşmelerin ve Kiev'in herhangi bir anlaşmada sürdürülebilir ve adil bir barışın garanti altına alınmasında ısrarının devam ettiği bir dönemde geldi.

Trump daha önce Ukrayna'nın yanıtı için 27 Kasım'ı "uygun" bir son tarih olarak düşündüğünü söylemişti.