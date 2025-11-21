Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da barışa yönelik önerilerinin çatışmanın çözümü için bir temel olabileceğini, ancak Kiev'in planı reddetmesi durumunda Rus güçlerinin ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya, NATO, toprak ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerin tanınması konusunda önemli Rus taleplerini içeren ABD barış planını kabul etmesi için Perşembe gününe kadar süre verdiğini açıkladı.

"Bunun nihai ve barışçıl bir anlaşma için temel olarak kullanılabileceğine inanıyorum," diyen Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında üst düzey yetkililere konuştu. Bu konsey, modern Rusya'nın en güçlü isimlerinden oluşan bir politbüro gibi işlev görüyor.

Putin ayrıca, 28 maddelik planın Amerika Birleşik Devletleri ile henüz ayrıntılı olarak görüşülmediğini ancak Moskova'nın bir nüshasını aldığını belirtti.

Putin, Ukrayna'nın plana karşı olduğunu, ancak ne Kiev'in ne de Avrupa ülkelerinin, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği ve barış olmadığı sürece bu ilerlemenin süreceği gerçeğini kavrayamadığını söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın %19'undan biraz fazlasını, yani yaklaşık 115.500 kilometrekareyi kontrol ediyor; bu oran iki yıl öncesine kıyasla sadece bir yüzde puan artmış durumda. Moskova, Donetsk ve Luhansk'ı da kapsayan tüm Donbas'ın yanı sıra Herson ve Zaporijya'nın tamamının kontrolünü istiyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cuma günü, ABD barış planı konusunda Ukrayna'nın ya onurunu ve özgürlüğünü kaybetme ya da Washington'ın desteğinden yoksun kalma arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Putin, Moskova'nın Trump'ın barış planını Ağustos ayında Alaska'da yaptıkları zirveden önce görüştüğünü ve Washington'ın istediği bazı tavizleri verdiğini kaydetti.

"ABD yönetimi şu ana kadar Ukrayna tarafının onayını almayı başaramadı. Ukrayna buna karşı," dedi Putin.

Putin ayrıca, Rus güçlerinin 4 Kasım'da Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kupiansk şehrinin neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirdiğini – Kiev'in aksini iddia etmesine rağmen – ve Ukrayna ABD planını reddettiği sürece bu tür ilerlemelerin devam edeceğini belirtti.

"Eğer Kiev, Başkan Trump'ın teklifini tartışmak istemez ve bunu reddederse, hem onlar hem de Avrupalı savaş yandaşları Kupiansk'ta yaşanan olayların ön cephedeki diğer kilit bölgelerde de kaçınılmaz olarak tekrar edeceğini anlamalı," dedi Putin.

"Ve genel olarak bu bizim lehimize," diyen Putin, barışı tartışmaya açık olduğunu da ekledi.







