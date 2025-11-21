News Dünyadan Haberler Kanada'da Ayı Saldırısı: 11 Yaralı, İki Kişi Kritik

Kanada'nın ücra bir bölgesinde, Bella Coola'da bir ayı saldırısı sonucu dokuz yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere 11 kişi yaralandı; iki kişinin durumu kritik.

Kanada'nın ücra bir bölgesinde yaşanan ayı saldırısında, aralarında dokuz yaşındaki çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı; iki kişinin ise durumunun kritik olduğu bildirildi.



Saldırının Perşembe günü öğleden sonra, Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Bella Coola bölgesinde gerçekleştiğini söyleyen, Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin bölge sözcüsü Çavuş Madonna Saunderson, "Birçok kişi ayı tarafından yaralandı. Yaralanmalar ciddi olarak nitelendiriliyor." diye AFP'ye konuştu.



Saunderson, grubun saldırıdan önce ne yaptığı ya da hayvanı neyin kışkırtmış olabileceğiyle ilgili ayrıntılarının olmadığını, saldırının "Old Trail" adlı bir bölgede meydana geldiğini belirtti.



Nuxalk İlk Ulusu, saldırıdan toplumlarının etkilendiğini belirterek Perşembe günü Facebook'ta bölgede "agresif bir ayı" olduğuna dair uyarı paylaştı.

Nuxalk Ulusu'nun okulu Acwsalcta, "ayı olayı" sebebiyle Cuma günü kapalı kalacağını Facebook üzerinden duyurdu.



Veronica Schooner, Canadian Press'e yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan grupta oğlunun da bulunduğunu fakat onun yaralanmadığını söyledi. Schooner, "Ayının ona çok yakınından geçtiğini, ama başka birini hedef aldığını" belirtti.



British Columbia Acil Sağlık Servisi'nden alınan verilere göre, toplamda 11 kişi yaralandı; bunlar arasında iki kişi ağır yaralı, iki kişi ciddi yaralı ve hastaneye kaldırılması gerekmeyen yedi kişi bulunuyor.



Çocukların ağır yaralılar arasında olup olmadığı ise hemen netlik kazanmadı.



Perşembe gecesi geç saatlerde, Nuxalk Ulusu ayının hâlâ yakalanamadığını ve bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.



Cuma günü telefonla ulaşılan yerlinin idari ofisi ise, evde kalma emrinin devam edip etmediğiyle ilgili yorum yapmadı.



Saunderson, AFP'ye yaptığı açıklamada, ilgili soruşturmanın B.C. Koruma Görevlileri Servisi'ne devredildiğini söyledi. Koruma servisi ise ayının bulunup bulunmadığıyla ilgili hemen bir açıklama yapmadı.










