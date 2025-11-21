İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin, Perşembe akşamı AFP tarafından elde edilen bir nüshasına göre hazırlanan Ukrayna için 28 maddelik barış planı taslağının tamamının Türkçesi:



1. Ukrayna'nın egemenliği teyit edilecektir.



2. **Rusya, Ukrayna** ve **Avrupa** arasında kapsamlı bir saldırmazlık anlaşması imzalanacaktır. Son 30 yılın tüm belirsizlikleri çözüme kavuşturulmuş kabul edilecektir.



3. Rusya'nın komşu ülkelere saldırmaması ve **NATO**'nun daha fazla genişlememesi beklenmektedir.



4. **Rusya** ile **NATO**, tüm güvenlik sorunlarının çözülmesi, küresel güvenliğin sağlanması ve gelecekteki iş birliği ile ekonomik kalkınma olanaklarının artırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda bir diyalog başlatacaktır.



5. Ukrayna'ya güvenilir güvenlik garantileri sağlanacaktır.



6. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısı 600.000 ile sınırlanacaktır.



7. Ukrayna, NATO'ya katılmayacağını anayasasına garanti etmeyi kabul eder; NATO ise tüzüğünde Ukrayna'nın gelecekte üyeliğinin kabul edilmeyeceğine dair bir hüküm ekler.



8. NATO, Ukrayna topraklarında asker bulundurmayacaktır.



9. Avrupa savaş uçakları Polonya'da konuşlandırılacaktır.



10. ABD garantisi:

- ABD, sağladığı güvence karşılığında tazminat alacaktır.

- Ukrayna, Rusya'yı işgal ederse güvenceyi kaybedecektir.

- Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, kesin ve koordineli askeri karşılıkla birlikte tüm küresel yaptırımlar yeniden uygulanacak, yeni toprakların tanınması ve anlaşmayla sağlanan tüm diğer haklar iptal edilecektir.

- Ukrayna, Moskova veya St. Petersburg'a sebepsiz yere füze atarsa, güvenlik garantisi geçersiz sayılacaktır.



11. Ukrayna, AB üyeliğine hak kazanacak ve başvuru süreci boyunca Avrupa pazarına kısa vadeli öncelikli erişim elde edecektir.



12. Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için güçlü bir küresel paket:

a. Hızla büyüyen sektörlere (teknoloji, veri merkezleri, yapay zekâ dahil) yatırım yapacak Ukrayna Kalkınma Fonu kurulacak.

b. ABD, Ukrayna ile birlikte Ukrayna'nın gaz altyapısını (boru hatları ve depolama tesisleri dahil) birlikte yeniden inşa edecek, geliştirecek, modernize edecek ve işletecek.

c. Savaşın etkilediği bölgelerin iyileştirilmesi, şehirlerin ve konutların yeniden inşası, rehabilitasyonu ve modernizasyonu için ortak çalışmalar yürütülecek.

d. Altyapı geliştirme projeleri uygulanacak.

e. Maden ve doğal kaynakların çıkarılması.

f. Dünya Bankası, bu çalışmaları hızlandırmak için özel bir finans paketi oluşturacaktır.



13. Rusya küresel ekonomiye yeniden entegre edilecektir:

a. Yaptırımların kaldırılması aşamalı ve duruma göre tartışılıp karara bağlanacaktır.

b. ABD, enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zekâ, veri merkezleri, Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılması ve diğer karşılıklı fayda sağlayacak şirket projelerinde uzun vadeli ekonomik işbirliği anlaşması yapacaktır.

c. Rusya, yeniden G8 üyeliğine davet edilecektir.



14. Dondurulmuş mal varlıkları aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:

- Dondurulan 100 milyar dolarlık Rus mal varlığı, ABD öncülüğündeki Ukrayna'nın yeniden inşası ve yatırımı için kullanılacak. ABD bu girişimden elde edilecek kârın %50'sini alacaktır. Avrupa, Ukrayna'nın yeniden inşası için mevcut yatırımları artırmak üzere 100 milyar dolar daha ekleyecektir. Dondurulmuş Avrupa fonları çözülecektir. Kalan dondurulmuş Rus varlıkları, belirli alanlarda ortak projeler yürütecek ayrı bir ABD-Rusya yatırım fonuna aktarılacaktır. Bu fon, ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları artırmak amacıyla yeni bir çatışmaya geri dönmemek için teşvik sağlayacaktır.



15. Bu anlaşmanın tüm hükümlerine uyumu teşvik etmek ve sağlamak üzere bir ortak Amerikan-Rus güvenlik çalışma grubu kurulacaktır.



16. Rusya, Avrupa ve Ukrayna'ya karşı saldırmazlık politikasını yasal olarak güvence altına alacaktır.



17. ABD ve Rusya, START I dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasını önleme ve kontrolüne dair anlaşmaların geçerliliğini uzatmayı kabul edecektir.



18. Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na uygun şekilde nükleer olmayan bir devlet olmayı kabul eder.



19. Zaporijya Nükleer Santrali, IAEA gözetiminde çalıştırılacak, üretilen elektrik Ukrayna ve Rusya arasında eşit olarak (50:50) paylaşılacaktır.



20. Her iki ülke de, okullarda ve toplumda farklı kültürlerin anlaşılması ve hoşgörüsünü teşvik edip ırkçılık ve önyargının ortadan kaldırılmasını amaçlayan eğitim programlarını uygulamayı taahhüt eder:

a. Ukrayna, AB'nin din özgürlüğü ve dilsel azınlıkların korunmasına ilişkin kurallarını benimseyecek.

b. Her iki ülke de tüm ayrımcı uygulamaları kaldırmak ve Ukrayna ile Rusya'daki medya ve eğitim haklarını güvence altına almak için anlaşacaktır.

c. Tüm Nazi ideolojisi ve faaliyetleri reddedilecek ve yasaklanacaktır.



21. Topraklar:

a. Kırım, Luhansk ve Donetsk, ABD dahil tüm taraflarca fiilen Rus toprağı olarak tanınacaktır.

b. Herson ve Zaporijya çatışma hattı boyunca dondurulacak, bu da fiili olarak bu hatta tanıma anlamına gelecektir.

c. Rusya, kontrol ettiği diğer bölgelerden anlaşmada uzlaşılmış olanları devredecektir.

d. Ukrayna kuvvetleri şu anda kontrol ettikleri Donetsk Oblastı'ndan çekilecek ve bu çekilme bölgesi, Rusya Federasyonu'na ait olarak uluslararası düzeyde tanınan, tarafsız, askerden arındırılmış bir tampon bölge olarak kabul edilecektir. Rusya kuvvetleri bu askerden arındırılmış bölgeye girmeyecektir.



22. Gelecekteki toprak düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra hem Rusya Federasyonu hem Ukrayna, bu düzenlemeleri zorla değiştirmemeyi taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali halinde güvenlik garantileri geçerli olmayacaktır.



23. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro Nehri'ni ticari amaçlarla kullanımını engellemeyecek; Karadeniz'den tahıl taşınmasına dair serbest ulaşım için anlaşmaya varılacaktır.



24. Kalan sorunları çözmek üzere bir insani komite kurulacaktır:

a. Kalan tüm mahkumlar ve cesetler 'herkes herkese' esasıyla değiştirilecektir.

b. Tüm sivil mahpuslar ve rehineler, çocuklar da dahil olmak üzere iade edilecektir.

c. Aile birleşimi programı uygulanacaktır.

d. Çatışma mağdurlarının acılarının giderilmesine yönelik önlemler alınacaktır.



25. Ukrayna 100 gün içinde seçim yapacaktır.



26. Bu çatışmaya dahil olan tüm taraflara savaş süresince yaptıkları eylemler için tam af verilecek ve gelecekte hiçbir iddiada bulunulmayacak, hiçbir şikayet dikkate alınmayacaktır.



27. Bu anlaşma yasal olarak bağlayıcı olacak ve uygulanmasını Barış Konseyi denetleyecek, başkanlığını Donald J. Trump yapacaktır. İhlaller için yaptırımlar uygulanacaktır.



28. Tüm taraflar bu mutabakata vardıklarında, anlaşmanın uygulanmasına başlamak üzere her iki taraf belirlenen noktalara çekilir çekilmez ateşkes derhal yürürlüğe girecektir.







