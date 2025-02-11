Oxford anketinden çıkan dikkat çekici sonuç: Nefreti körükleyen ve yalan haberleri yayan "sosyal medya kısıtlansın"

Nefret suçu içeren yorumlar, şiddet tehditleri ve yalan haberler: Salı günü yayımlanan ve 10 ülkede yapılan bir ankete göre, çoğu insan bu tür içeriklerin sosyal medyada kısıtlanmasını istiyor.

Ancak Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ile Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kullanıcıların çoğunluğu sosyal medyada kabalık, hoşgörüsüzlük ve nefretle karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Çalışmayı yöneten TUM'dan Yannis Theocharis, "Geniş çapta bir yılgınlık gözlemliyoruz." dedi. "Bu alışkanlık etkisi büyük bir sorun çünkü toplumsal normları aşamalı olarak zayıflatıyor ve nefret ile şiddeti normalleştiriyor." diye ekledi.

Araştırmacılar, sosyal medyanın başlangıçta fikir alışverişini teşvik eden ve kullanıcıların farklı, özellikle de karşıt bakış açılarını benimsemesine olanak tanıyan bir alan olarak görüldüğünü belirtiyor.

Ancak çalışmada, "Bu platformların endişe verici seviyelerde nefret söylemi, yanlış ve dezenformasyon ile toplumsal bölünmeyi teşvik ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar, 2024 sonbaharında altı Avrupa ülkesi ile ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Avustralya'da yaklaşık 13.500 kişiyi kapsayan bir anket gerçekleştirdi.

Sonuçlara göre, ankete katılanların neredeyse beşte dördü, şiddeti teşvik eden paylaşımların sosyal medyadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Almanya, Brezilya ve Slovakya'da bu görüşü destekleyenlerin oranı %86 ile en yüksek seviyede olurken, ABD'de bu oran %63 olarak ölçüldü.









