Johnny Depp, hasta çocuklara moral vermek için Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Jack Sparrow kılığına girdi

Agencies and A News DÜNYADAN HABERLER Published September 27,2024 Subscribe

Johnny Depp, Karayip Korsanları'nda hayat verdiği Kaptan Jack Sparrow karakterinin kostümünü giyerek İspanya'da bir hastane koğuşunda yatan çocuklara tatlı bir süpriz yaptı.



Hollywood yıldızı, San Sebastian Film Festivali'ne katılımı sırasında İspanya'daki Donostia Üniversite Hastanesi'ndeki çocukları sevindirmek için Kaptan Jack Sparrow karakterine yeniden büründü.



Depp'in yönettiği "Modi – Üç Gün Çılgınlığın Kanatlarında" filmi Salı günü festivalde gösterime girdi.



Hastanenin sosyal medya paylaşımlarına göre, Oscar adayı Depp, hastanede yatan hastalarla etkileşim kurdu ve genç hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.



Hastane, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Donostia Üniversite Hastanesi'ndeki tüm personel adına, Johnny Depp'e zamanı, desteği ve enerjisi için ve ayrıca bu ziyareti kolaylaştırdığı için @sansebastianfes'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



61 yaşındaki Depp'in kostümüyle hastanedeki çocukları ziyaret etmesi ilk kez değil.



Depp bir keresinde, kızı Lily-Rose'un 2007'de E.coli zehirlenmesinin neden olduğu böbrek yetmezliği nedeniyle Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde geçirdiği dokuz günlük süreyi hayatının "en karanlık dönemi" olarak tanımlamıştı.



2015 yılında Graham Norton'a verdiği bir röportajda, hastaları neşelendirmek için "Karayip Korsanları" karakteri kılığında hastaneye geri döndüğünü anlatırken şunları söylemişti: "Benim için bu bir hediye. Bana hediyeyi onlar veriyor. Kızım; Great Ormond Street'te hastayken hayatımın en karanlık dönemiydi. Her zaman bu ziyaretleri yapıyordum ama o deneyimden sonra ziyaretler benim için daha da önemli hale geldi. Çocuklar çok cesur ama ebeveynlerin yüzüne bir gülümseme veya bir kahkaha getirebilmek benim için dünyadaki her şeyden önemli."

















