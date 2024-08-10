Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı düzenleyip 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ABD'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Açıklamada, "Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimini İsrail'e verdiği mali, askeri ve siyasi destek nedeniyle katliamdan sorumlu tutuyor" denildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkanlık, Gazze okulundaki ölümcül İsrail katliamından ABD yönetimini sorumlu tutuyor. Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze Şehri'nin el-Daraj semtinde yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı El-Tabi'in Okulu'na düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olan son ölümcül İsrail saldırısını kınadı ve ABD yönetimini, İsrail'e verdiği mali, askeri ve siyasi destek nedeniyle katliamdan sorumlu tutuyor.

Bu saldırı, İsrail işgal güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği günlük vahşet örüntüsünün bir parçası. İsrail, uluslararası sessizlik devam ederken Filistin halkını toplu katliamlar ve günlük cinayetler yoluyla yok etmeye çalışıyor

Aynı zamanda ABD yönetimi İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardımda bulunacağını duyururken, bu büyüklükte bir saldırı gerçekleşti ve ABD'yi devam eden soykırıma dahil etti. ABD, İsrail'e saldırganlığını durdurması ve uluslararası hukuka uyması için baskı yapmalıdır. ABD, aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu binlerce masum sivilin öldürülmesine yol açan körü körüne desteğini sonlandırmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİLER ONLARI KORUYAMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ AFFETSİN"

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, bugün İsrail'in Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna düzenlediği saldırıcı sonucunda 100'den fazla kişinin hayatına kaybetmesine tepki gösterdi. Albanese açıklamasında, "Gazze: 21. yüzyılın en büyük ve en utanç verici toplama kampında, İsrail Filistinlileri birer mahalle, birer hastane, birer okul, birer mülteci kampı, birer 'güvenli bölge'de soykırıma uğratıyor. ABD ve Avrupa silahlarıyla. Tüm "medeni ulusların" kayıtsızlığı arasında. Filistinliler, uluslararası hukukun en temel anlamına saygı göstererek onları koruma konusundaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin" dedi. İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana saldırı ile ilgili, "Tam bir silah ambargosunun uygulanmadığı her gün, İngiltere hükümeti Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarına ortak oluyor" açıklamasını yaptı.