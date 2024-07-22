Israil’den Adidas’a Filistin asıllı manken Bella Hadid’i reklamlarında oynatma baskısı!

Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki katliamın kurbanlarını anmak için Bella Hadid ile birlikte gerçekleştirdiği ayakkabı kampanyası İsrail hükümetinin öfkesini çekince, kampanyanın geri kalanını "yeniden gözden geçirdiğini" söyledi.

Oyunlar sırasında bir Filistinli militan örgütün üyeleri tarafından 11 İsrailli sporcu ve antrenör öldürüldü. Yeni Adidas ayakkabısı bu katliama dikkat çekti.

Ancak İsrail hükümetinin X hesabı, Hadid'in yıllardır İsrail karşıtı söylemlerin bir parçası olduğunu belirtti. Hadid ve Adidas'ın kampanyası Pazartesi günü başlatıldı.

"@Adidas kısa süre önce 1972 Münih Olimpiyatları'nı vurgulamak için yeni bir ayakkabı kampanyası başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli teröristler tarafından on bir İsrailli öldürüldü. Kampanyanın yüzü kim dersiniz? Bella Hadid, antisemitizm yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişi olan yarı-Filistinli bir model. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve antisemitik komploları teşvik ediyorlar. @Adidas, bir yorumunuz var mı?"





















