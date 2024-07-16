Jüri üyeleri, salı günü, evinde altın külçeleri ve yüz binlerce dolar nakit bulunan ABD senatörünü yolsuzluktan suçlu bulduktan sonra, savcılar istifası için çağrıda bulundular.

New Jersey'den 70 yaşındaki Demokrat Partili Robert Menendez, iş insanlarından menfaat karşılığında rüşvet almak, adaleti engellemek ve şantaj yapmakla suçlandı ve 29 Ekim'de alacağı ceza belirlenecek.

Menendez, kararı temyize götüreceğini söyledi.

New York Güney Bölgesi savcılık ofisi sözcüsü, toplamda birleştirilen suçlamaların maksimum 222 yıl hapis cezası taşıdığını söyledi.

Menendez'in jüri tarafından üç günden az bir sürede mahkum edildiği suçlamalar arasında rüşvet komplo suçu işlemek, kamu görevlisiyken yabancı bir ajan olarak hareket etmek ve adaleti engellemek bulunuyor.

Menendez, mahkeme dışında "Ülkeme ve ülkem için bir vatansever olmaktan başka bir şey yapmadım. Hiçbir zaman, asla bir yabancı ajan olmadım" dedi.

Kasım ayındaki seçimlerde bağımsız olarak aday olacağını söyleyen Menendez, suçlamalar açılana kadar Senato Dış İlişkiler Komitesine başkanlık etti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir başka Demokrat, Menendez'in görevinden ayrılmasını istedi.

"Bu suçlu kararı ışığında, Senatör Menendez şimdi seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir," dedi Schumer.



CNN'in bildirdiğine göre, Menendez karar okunurken başını iki yana salladı.

Savcılar, Menendez'in bir üst düzey ABD senatörü olarak gücünü "satışa çıkardığını" iddia ettiler.

"Bu alışıldık bir politika değildi. Bu kar amaçlı politikaydı. Ve şimdi jüri Bob Menendez'i mahkum ettiğine göre, ofisini en yüksek teklifi verene satma yılları nihayet sona erdi," dedi savcı Damian Williams mahkeme dışında.

Menendez'in New Jersey'deki evine düzenlenen baskında, FBI ajanlarının evin etrafında saklanmış yaklaşık 500.000 dolar nakit, yaklaşık 150.000 dolar değerinde altın külçeleri ve lüks bir Mercedes-Benz convertible bulduğu bildirildi.

Savunma avukatlarının suçu yüklemeye çalıştığı eşi Nadine Menendez de suçlandı ancak meme kanseri tedavisi gördüğü için ayrı yargılanacak.

Menendez, iddia edilen yardımları yaptığı iki iş insanıyla birlikte mahkum edildi - Mısır asıllı Amerikalı Wael Hana ve emlak geliştiricisi Fred Daibes.

Bir diğer iş insanı, sigorta komisyoncusu Jose Uribe, mart ayında rüşvet suçlamalarını kabul etti ve soruşturmacılara yardımcı oldu.

Menendez'in, Daibes ve Uribe'ye yönelik işlemlerin durdurulmasını sağlamak amacıyla New Jersey'nin savcısının atanmasına müdahale ettiği söyleniyor.

Ayrıca, Hana'nın ABD'den Mısır'a helal gıda ürünleri ihracatı üzerindeki tekelini korumasına yardımcı olmak da dahil olmak üzere, işbirlikçilerini zenginleştirmek ve Mısır hükümetine fayda sağlamak için gücünü ve etkisini kullanmakla suçlanıyor.

Savcılar, Hana ve Daibes'in sırasıyla 85 yıl ve 100 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, "Senatör Menendez'in ulusal güvenliği tehlikeye attığı için derhal istifa etmesi çağrımı yineliyorum," dedi ve Senato'nun gitmeyi reddetmesi durumunda onu görevden alması gerektiğini belirtti.

FBI New York saha ofisi müdür yardımcısı Christie Curtis, mahkeme dışında gazetecilere "Bu tür kamu yolsuzluğu soruşturmaları, liderlerimizi hesap vermeye zorlar ve kamu yararına hizmet etmelerini sağlar," dedi.



















