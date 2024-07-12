Elon Musk'tan gündemi sarsacak açıklama: Avrupa Komisyonu, X'e sansür için 'gizli anlaşma' teklif etti

Sosyal medya platformu X'in CEO'su Elon Musk, Cuma günü, Avrupa Komisyonu'nun platformunun AB dijital yasalarını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Avrupa Komisyonu'nun ifade özgürlüğünü "sessizce" sansürlemek için platformuna "yasadışı gizli bir anlaşma" teklif ettiğini iddia etti.

Musk, X'te "Avrupa Komisyonu, X'e yasadışı gizli bir anlaşma teklif etti: Eğer kimseye söylemeden sessizce ifade özgürlüğünü sansürlersek, bize ceza kesmeyeceklerdi," şeklinde bir tweet paylaştı.

"Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi," diye ekledi.

Musk'ın açıklaması, Avrupa Komisyonu'nun, X'in "reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimi" ile ilgili alanlarda Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini söylemesinin ardından geldi.

Komisyon, sosyal medya platformunun mavi tik politikasının, kullanıcıların platformdaki hesapların ve etkileşimde bulundukları içeriğin doğruluğu hakkında özgür ve bilinçli kararlar verme yetisini olumsuz etkilediğini belirtti. Herkesin mavi tik alabileceğini, bunun da "doğrulanmış hesap" anlamına geldiğini söyledi.

Ayrıca, "X'in, aranabilir ve güvenilir bir reklam deposu sağlamadığı için reklam şeffaflığı gerekliliklerine uymadığını" ifade etti.

Komisyon, ön değerlendirmelerinin nihayetinde doğrulanması durumunda, X'in dünya çapındaki yıllık toplam cirosunun %6'sına kadar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.







