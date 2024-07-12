Biden gaflarıyla yine alay konusu oldu | Kremlin; ABD başkanıyla çok fena dalga geçti

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın yanlışlıkla Ukrayna liderini "Başkan Putin" olarak tanıttıktan sonra kendisini düzelttiği konuşması üzerine esprili bir şekilde Biden'ın "Kremlin tarafından kontrol edilen bir Rus yanlısı aday" olduğunu söyledi.

Perşembe günü Washington'da bir NATO zirvesinde yapılan gafın videosu, Rusya'da haber bültenlerinde geniş yer buldu. Rus devlet televizyonu yorumcuları uzun süredir 81 yaşındaki Biden'ı Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleme riski taşıyan bunamış bir yaşlı adam olarak, 71 yaşındaki Putin'i ise stratejik bir deha olarak tasvir ediyorlar.

Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile başkan yardımcısı Kamala Harris'in isimlerini karıştırması da medyada yer aldı.

Kremlin yanlısı TV yorumcusu Olga Skabeyeva, Biden'ın Putin gafının videosunu sosyal medya hesabında kahkahalarla ağlayan bir emoji ile paylaştı.

"Joe'nun şovu devam ediyor!" Trump/Harris isim karışıklığı görüntüsünün altına ayrı bir yorum olarak yazdı.

Biden'ın gafları, bazı Demokratların yeniden seçim kampanyasından çekilmesi çağrısında bulunduğu bir dönemde geliyor. Başkan, yarışta kalacağını ve Kasım seçimlerinde Trump'ı yenmek için en iyi aday olduğunu ısrarla belirtiyor.

Kremlin, Biden'ın hatalarının geniş çapta fark edildiğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bütün dünyanın olan bitene dikkat ettiğini fark ettik... Bu açıkça dil sürçmeleriydi," dedi.

Peskov, Biden'ın gaflarının "ABD iç meselesi" olduğunu, ancak Kremlin'in ABD liderinin Putin hakkında "katil bir deli" olarak nitelendirdiği saygısız yorumlarını da not aldığını söyledi.

"Bu bizim için kabul edilemez ve bir Amerikan devlet başkanını hiçbir şekilde iyi göstermez," dedi Peskov.

Ancak Rusya içinde medya kapsamı ve yorumlarda Biden'ın sözlü hataları hakim oldu.

Eski Kremlin danışmanı Sergei Markov, herkesin hata yapabileceğini, ancak Biden'ın her gün bir hata yaptığını çünkü "zihinsel engelli" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın öne çıkan sözcüsü Maria Zakharova, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i "Başkan Putin" olarak tanıttığı hatayı kullanarak Moskova'nın ABD siyasetinde müdahale ettiği iddialarını alaya aldı.

Zakharova, resmi Telegram hesabında esprili bir şekilde, "Bana göre, meşhur 'Amerikan seçimlerine Rus müdahalesi' artık gizlenemez - Kremlin'in 'eli' tarafından kontrol edilen bir Rus yanlısı aday (Biden) var," diye yazdı.









