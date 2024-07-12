Demokratik Parti'ye yaptıkları yüklü miktarda bağışlarla bilinen çok sayıda ABD'li milyarder, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için yeniden seçilmek için kampanya yürütmesi konusunda son derece endişeli.

Demokratik Parti'den Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi eski başkan Donald Trump, bu seçim döngüsündeki ilk canlı TV tartışmasında 27 Haziran gecesi CNN'de karşı karşıya geldi.

Biden'ın tartışmadaki hayal kırıklığı yaratan performansı, yaşı hakkındaki endişeleri hafifletmekte yetersiz kalması, programdan sonra kendisini yoğun eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Ardından, giderek artan sayıda Demokrat Parti milletvekili, liberal kanaat liderleri ve medya organları, Biden'a yarışı bırakıp daha genç bir aday lehine çekilme çağrısında bulundu.

Biden'ın yarışı bırakması çağrısında bulunanların sayısı artıyor, bu çağrıyı yapanlar arasında Demokratlara hatrı sayılır miktarda bağışta bulunan ABDli milyarderler de yer alıyor.

Biden, sağlığının eskisi gibi olmadığını kabul etmesine rağmen, yarıştan çekilmeyeceğini, Trump'ı yenmek için en iyi aday olduğunu konusunda son derece ısrarlı.

Demokrat Parti'nin dolar milyarderi bağışçıları arasında Haim Saban, Reed Hastings, George Clooney, Gideon Stein, Abigail Disney, Karla Jurvetson, Bill Ackman, Ari Emanuel, Marty Dolan, Mark Cuban, Barry Charles Diller, Christy Walton, Michael Novogratz, Whitney Wilson ve Laurene Powell Jobs gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.











