Elon Musk'ın sosyal medya şirketi X, AB çevrimiçi içerik kurallarını ihlal etti ve mavi onay işaretiyle kullanıcıları yanılttı. AB teknoloji düzenleyicileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, bu durumun büyük bir para cezasına ve şirketin işleyişinde önemli değişikliklere yol açabileceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan suçlamalar, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında ilk kez gündeme getirildi ve yedi ay süren bir soruşturmanın ardından geldi. Yeni kurallar, çok büyük çevrimiçi platformlar ve arama motorlarının yasa dışı içerikle ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesini gerektiriyor.

AB yürütme organının X'e gönderdiği ön bulgular veya suçlamalar, kullanıcı davranışlarını şekillendiren sözde karanlık desenler, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimi konularına odaklandı.

Komisyon, X'in mavi onay işareti taşıyan doğrulanmış hesaplarının sektör uygulamalarıyla uyuşmadığını ve kullanıcıların etkileşimde bulundukları hesapların doğruluğu hakkında özgür ve bilinçli kararlar verme yetisini olumsuz etkilediğini söyledi.

2022'de Twitter olarak bilinen platformu satın aldıktan sonra, Musk mavi onay işaretinin kullanımını değiştirdi. Önceden, bu işaret bir hesabın kimliği doğrulanmış bir kamu figürüne ait olduğunu gösterirken, artık bu işaretin bir ücretli aboneye ait olduğunu belirtir hale geldi.

Komisyon, X'in ayrıca bir kütüphanede kolay erişim için aranabilir ve güvenilir reklam bilgileri sağlama gerekliliğine uymadığını belirtti.

X ayrıca, araştırmacıların kamu verilerine erişimini engellemekle suçlandı. Şirket, suçlamalara yanıt vermek için birkaç ay süresi olacak, ancak DSA'yı ihlal ettiği tespit edilirse, küresel cirosunun %6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

AB yetkilisi Thierry Breton, "X'in şimdi savunma hakkı var - ancak görüşümüz doğrulanırsa, para cezaları uygulayacağız ve önemli değişiklikler talep edeceğiz," dedi.

Şirketlerini eleştiren kamu figürleriyle dalga geçmesiyle tanınan Musk, X'te Breton'a yanıt vererek, "Gerçek olduğunu nasıl bileceğiz?" diye yazdı.

Musk, AB'nin rekabetten sorumlu yöneticisi Margrethe Vestager'a X'te verdiği yanıtta ise şunları yazdı: "Avrupa Komisyonu, X'e yasadışı gizli bir anlaşma teklif etti: eğer konuşmaları kimseye söylemeden sessizce sansürlersek, bize ceza kesmeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi."

Komisyon, X'te yasa dışı içerik yayılması ve dezenformasyonla mücadele için alınan önlemlerle ilgili ayrı soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

ByteDance'in TikTok'u, AliExpress ve Meta Platforms da DSA kapsamında soruşturma altında bulunuyor.









