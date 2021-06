ŞENOL GÜNEŞ ANNOUNCES TURKEYS EURO 2020 SQUAD

Turkey's football team manager Şenol Güneş announced on Wednesday the squad for EURO 2020.

He did not include Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca and Mahmut Tekdemir in the team, according to a statement by the Turkish Football Federation.

Akbunar has not been selected despite his 10 goals and 14 assists in 42 games with Goztepe.

The month-long tournament, to be held in 11 cities across Europe, is set to begin on June 11.

SQUAD

Goalkeepers: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defenders: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Midfielders: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahce), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forwards: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)