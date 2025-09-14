Football: Recent UEFA Champions League winners

Recent winners of the UEFA Champions League ahead of the start of this season's league phase on Tuesday:
2024-25: Paris Saint-Germain (FRA)
2023-24: Real Madrid (ESP)
2022-23: Manchester City (ENG)
2021-22: Real Madrid (ESP)
2020-21: Chelsea (ENG)
2019-20: Bayern Munich (GER)
2018-19: Liverpool (ENG)
2017-18: Real Madrid (ESP)
2016-17: Real Madrid (ESP)
2015-16: Real Madrid (ESP)
2014-15: Barcelona (ESP)
2013-14: Real Madrid (ESP)
2012-13: Bayern Munich (GER)
2011-12: Chelsea (ENG)
2010-11: Barcelona (ESP)
Most European Cup/Champions League wins per club
Real Madrid (ESP) -- 15 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
AC Milan (ITA) -- 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
Liverpool (ENG) -- 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
Bayern Munich (GER) -- 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
Barcelona (ESP) -- 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
Ajax (NED) -- 4 (1971, 1972, 1973, 1995)
Manchester United (ENG) -- 3 (1968, 1999, 2008)
Inter Milan (ITA) -- 3 (1964, 1965, 2010)