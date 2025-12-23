Roketin işletmecisi Innospace, Hanbit-Nano adı verilen roketin Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden yerel saatle 22.13'te fırlatıldığını, ancak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, roketin fırlatmadan kısa süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle önceden belirlenmiş güvenli bir bölgeye düştüğü, olayda can kaybı ya da ilave hasar yaşanmadığı kaydedildi.

Fırlatma anının YouTube üzerinden canlı yayınlandığı ancak kalkıştan kısa süre sonra alevlerin görülmesi üzerine yayının kesildiği belirtiliyor.

Hanbit-Nano roketinin, 5'i uydu olmak üzere toplam 8 parça yükü Alçak Yer Yörüngesi'ne taşıması planlanıyordu.

İlk aşaması 25 ton tahrip gücüne sahip hibrit motorla ateşlenen roketin ikinci aşaması ise oksijen ve sıvı metan yakıtlı bir motorla destekleniyor.

İlk olarak 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak bu tarihten bu yana üç kez ertelenen fırlatışın başarılı olması halinde, bu Güney Kore'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilecek "ilk uzay fırlatışı" olacaktı.