Polisten kaçarak ters yöne giren araç faciaya yol açtı: 5 ölü

Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir süreliğine kısmen trafiğe kapatılan kara yolu ise araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kimlik tespiti için yapılan incelemenin ardından ölenlerin Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, yaralının da Mustafa Soysal olduğu öğrenildi.